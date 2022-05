Η φωτογραφία του ζεύγους Μπάιντεν με Κυριάκο και Μαρέβα Μητσοτάκη

Μια φωτογραφία του ιδίου και της συζύγου του, Τζιλ, μαζί με τον Κυριάκο και τη Μαρέβα Μητσοτάκη ανέβασε ο Τζο Μπάιντεν μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό στο Οβάλ Γραφείο.

«Ήταν τιμή που υποδέχτηκα τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε δεξίωση στον Λευκό Οίκο. Η φιλία, η συνεργασία, και η συμμαχία ανάμεσα στα δύο έθνη είναι πιο ισχυρές από ποτέ», ανέφερε η ανάρτηση του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος φορούσε τη γραβάτα με τη σημαία της Ελλάδας.

Η Τζιλ Μπάιντεν φορούσε ένα φλοράλ φόρεμα, ενώ η Μαρέβα Μητσοτάκη λευκό παντελόνι και σατέν μπλε ραφ μπλούζα με χρυσό κέντημα.

It was an honor to host Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis and Mrs. Mitsotaki for a reception at the White House. The friendship, partnership, and alliance between our two nations is stronger than it has ever been. pic.twitter.com/2DLXuP9yhZ