O Μητσοτάκης, o Mπάιντεν και ο Τζο… Μπαϊντενόπουλος!

«Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι σήμερα η φιλία μας, η συνεργασία μας και η συμμαχία μας είναι πιο στενή και πιο ισχυρή από ποτέ», τόνισε ο Τζο Μπάιντεν στην έναρξη της δεξίωσης που παρέθεσε στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, φορώντας γραβάτα με την ελληνική σημαία για τη συμπλήρωση των 201 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, απευθύνθηκε πολλές σε πολύ προσωπικό και φιλικό τόνο σε Ελληνοαμερικανούς, που βρίσκονταν στην αίθουσα, υπογραμμίζοντας τους ισχυρούς δεσμούς του με την Ομογένεια των ΗΠΑ.

Μάλιστα, αποκάλυψε και το πώς του «κόλλησε» το παρατσούκλι «Τζο Μπαϊντενόπουλος».

Η αναμνηστική φωτογραφία του Τζο και της Τζιλ Μπάιντεν με τον Κυριάκο και τη Μαρέβα Μητσοτάκη / Πηγή φωτογραφίας: twitter/ POTUS

«Μου αρέσει να αστειεύομαι λέγοντας ότι είμαι γνωστός ως Τζο Μπαιντενόπουλος και στην ελληνοαμερικανική κοινότητα στο Delaware. Κέρδισα μόλις με 3100 ψήφους διαφορά όταν έθεσα υποψηφιότητα για γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και νομίζω ότι συγκεντρώσαμε το 92% της ελληνικής ψήφου στο Delaware και το παρατσούκλι μου κόλλησε», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άδραξε την ευκαιρία και έκανε μία… πρόταση στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Αναγνωρίζετε πολλούς Ελληνοαμερικανούς φίλους σε αυτήν την αποψινή συγκέντρωση. Αναφέρατε αρκετούς από αυτούς ονομαστικά. Σας λένε “Μπαϊντενόπουλο” για κάποιο λόγο. Αν και εγώ θα πρότεινα να σας λένε “Μπαϊντενάκη”. Ξέρετε, Μητσοτάκης - Μπαϊντενάκης. Θα είχε ομοιοκαταληξία», είπε αστειευόμενος ο πρωθυπουργός με τους παρευρισκόμενους να ξεσπούν σε χειροκροτήματα.

Ο Τζο Μπάιντεν δεν έμεινε εκεί αλλά έδειξε ότι η ισχυρή σύνδεσή του με την ελληνική ομογένεια τον έχει επηρεάσει μέχρι στο… πώς κάνει τον σταυρό του.

Όπως είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εξαιτίας των Ελλήνων φίλων του κάνει τον σταυρό του λάθος (οι Ορθόδοξοι τον κάνουν με αντίθετη φορά, απ’ ότι οι καθολικοί)!

«Τόσο πολύ καιρό είμαι ανάμεσα σε Ελληνορθόδοξους, που κάνω το σταυρό μου με λάθος τρόπο!», είπε ο Τζο Μπάιντεν.

Ένα ακόμη δείγμα του εξαιρετικού κλίματος στη συνάντηση των δύο ηγετών, ήταν η αναφορά του Τζο Μπάιντεν στον πατέρα του Κυριάκου Μητσοτάκη, Κωνσταντίνο.

«Όλοι σκεφτόμαστε τον εκλιπόντα μπαμπά σας, ο οποίος είχε μεγάλη επιρροή πάνω μου. Ο μπαμπάς σας ήταν πραγματικός δάσκαλος», είπε χαρακτηριστικά.

Today, I welcomed Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis to the White House for a bilateral meeting. We reaffirmed our strong relationship, celebrated 201 years of Greek independence, and discussed our ongoing efforts to support Ukraine. pic.twitter.com/NvX3H7W1li