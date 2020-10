Με αντι – NAVTEX απαντά η Ελλάδα στην Τουρκία

Ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star για την πορεία του Oruc Reis

Μετά τη νέα NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία για έρευνες του Oruc Reis ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο, η Ελλάδα απάντησε με αντι – NAVTEX.

Συγκεκριμένα από τον σταθμό υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού στο Ηράκλειο εκδόθηκε αντι – NAVTEX, στην οποία τονίζεται ότι η τουρκική NAVTEX αφορά «σε μη εγκεκριμένη δραστηριότητα και είναι παράνομη γιατί η περιοχή που εκτείνεται επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα».

Υπογραμμίζεται επίσης ότι ο σταθμός της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού στο Ηράκλειο έχει τη δικαιοδοσία για την έκδοση μηνυμάτων στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Η ελληνική Navtex:

ZCZC HA05 212200 UTC OCT 20 IRAKLEIO STATION NAVWARN 618/20 KASTELORIZO SEA

UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA17-1314/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE GREEK CONTINENTAL SHELF. IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX MESSAGE NUMBER FA17-1314/20.

CANCEL THIS MESSAGE 272059 UTC OCT 20.

Πού κινείται το Oruc Reis

Όπως φαίνεται στον χάρτη του marinetraffic.com, το Oruc Reis κινούταν με μειωμένη ταχύτητα, αλλάζοντας την πορεία του προς τα βορειοδυτικά για μερικά ναυτικά μίλια και στην συνέχεια γύρισε με κατεύθυνση νοτιοδυτικά.

Δεν ολοκλήρωσε όμως τον κύκλο που συνηθίζει να κάνει στο διάστημα που βρίσκεται στην περιοχή και μετά τις 05:00 τα ξημερώματα, έκανε και πάλι αναστροφή και πλέον κινείται βορειοανατολικά προς το Καστελόριζο, σε απόσταση περίπου 25 με 30 ναυτικών μιλίων.

Το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό επιτηρεί τις κινήσεις του Oruc Reis

Όλα αυτά υπό το βλέμμα του Πολεμικού Ναυτικού που παραμένει στη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο, εμποδίζοντας του τουρκικό πλοίο να πλησιάσει επικίνδυνα το νησί.

