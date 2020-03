ΣΥΡΙΖΑ: Γιατί δεν τέθηκε υπό την αιγίδα ΥΠΡΟΠΟ συνέδριο ΛΟΑΤΚΙ αστυνομικών;

Ερώτηση προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη κατέθεσαν 20 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με την οποία ζητούν εξηγήσεις γιατί το Υπουργείο δε δέχθηκε να θέσει υπό την αιγίδα του το Ευρωπαϊκό Συνέδριο LGBT (ΛΟΑΤΚΙ) Αστυνομικών.

Όπως αναφέρουν στις 16/11/2019, με έγγραφη επιστολή του, το σωματείο «Δράση Αστυνομικών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Δ.Α.Δ.Α.) διατύπωσε προς το Υπουργείο αίτημα για χορήγηση αιγίδας, της διοργάνωσης του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου- EGPA 2020- EUROPEAN LGBT POLICE ASSOCIATION CONFERENCE» που πρόκειται να διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη, στις 24-26 Ιουνίου, με κεντρικό θέμα του συνεδρίου «Building the bridges between Police and LGBT Community» και κεντρικό του σύνθημα «Police in Pride».

Η διεξαγωγή του Συνεδρίου θα λάβει χώρα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ Υπερηφάνειας - EuroPride που φέτος θα φιλοξενηθεί στη Θεσσαλονίκη.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που κατέθεσαν την ερώτηση ρωτούν συγκεκριμένα τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη:

« Γιατί το Υπουργείο αρνείται να υποστηρίξει έναν ευρωπαϊκό αστυνομικό θεσμό με σπουδαίο και πλούσιο έργο στον χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων;

Πώς με μία τέτοια αρνητική απάντηση, χωρίς καμία περαιτέρω αιτιολογία που να την δικαιολογεί, συμβάλλει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στην κατεύθυνση της δημιουργίας δεσμών επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της Αστυνομίας και της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας;

Γιατί το Υπουργείο διστάζει να κάνει βήματα προόδου, αναδεικνύοντας τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακολουθώντας το παράδειγμα των Αστυνομικών Οργανισμών των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών;

Οι ερωτώντες βουλευτές είναι:

Νοτοπούλου Κατερίνα

Αγαθοπούλου Ειρήνη-Ελένη

Αναγνωστοπούλου Σία

Αυλωνίτης Αλέξανδρος- Χρήστος

Βέττα Καλλιόπη

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζαχαριάδης Κώστας

Κατρούγκαλος Γεώργιος

Καφαντάρη Χαρά

Μάλαμα Κυριακή

Πέρκα Θεοπίστη

Πούλου Γιώτα

Ραγκούσης Γιάννης

Σκουρλέτης Πάνος

Σκουρολιάκος Πάνος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Τσακαλώτος Ευκλείδης

Φάμελλος Σωκράτης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος