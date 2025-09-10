Μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων - Σε ποια «εκτοξεύτηκαν»

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε τον Αύγουστο του 2025 στο 2,9%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Παρότι το ποσοστό αυτό δείχνει μια σχετικά συγκρατημένη αύξηση σε επίπεδο γενικού δείκτη, οι επιμέρους κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών αποκαλύπτουν έντονες ανατιμήσεις, πολλές από τις οποίες κινούνται σε διψήφια ποσοστά και επιβαρύνουν σημαντικά το καλάθι του καταναλωτή.

Ιδιαίτερα μεγάλη άνοδος καταγράφηκε στις τιμές των φρούτων, που αυξήθηκαν κατά 11,6%, ενώ οι σοκολάτες σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο 23%. Τα κρέατα έγιναν ακριβότερα κατά 7,5% και ο καφές κατά 18%, γεγονός που αντανακλάται άμεσα στην καθημερινότητα των νοικοκυριών. Στον αντίποδα, το ελαιόλαδο παρουσίασε θεαματική μείωση τιμών κατά 33%, προσφέροντας μια από τις λίγες ανακουφιστικές εξαιρέσεις στην εικόνα των ανατιμήσεων. Ωστόσο, οι πιέσεις παραμένουν έντονες και στον τομέα της στέγασης, καθώς τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 10,9%, ενώ τα ασφάλιστρα υγείας κατέγραψαν άνοδο 7%. Σημαντική είναι και η επιβάρυνση στον τομέα των μεταφορών, με τα αεροπορικά εισιτήρια να ακριβαίνουν κατά 18,1% και τα πακέτα διακοπών κατά 6,4%.

