Μητέρα έπνιξε και έκαψε το μωρό της - Σοκάρει το βίντεο με την ομολογία της

Παιδοκτόνος έπνιξε και έκαψε το νεογέννητο παιδί της που εντοπίστηκε σε πάρκο του Όλμπανι πριν από σχεδόν 30 χρόνια. Η σοκαριστική στιγμή που το παραδέχεται, καταγράφηκε σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Έλεγχοι DNA στα λείψανα του παιδιού οδήγησαν τους ερευνητές στην 52χρονη Κέρι Μαζούκα, η οποία ανακρίθηκε πέρυσι σχετικά με τον θάνατο του «Μωρού Μωυσή». To «Mωρό Μωυσής» ήταν ένα βρέφος που βρέθηκε τυλιγμένο σε πετσέτα και καμένο στους πρόποδες του αγάλματος του Μωυσή στο Washington Park του Όλμπανι το 1997, σύμφωνα με το News10.

Αφότου της έδειξαν μια φωτογραφία με τα απανθρακωμένα λείψανα του νεογέννητου, η γυναίκα προχώρησε σε ομολογία με εμφανή απάθεια, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το Γραφείο του Εισαγγελέα της Κομητείας Όλμπανι.

Moment baby-killer calmly admits to suffocating, burning newborn ‘Baby Moses’ 30 years ago caught on tape: ‘I did it’ https://t.co/rhA5GSdUuW pic.twitter.com/H2XcGZQctc