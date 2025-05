Ινδία – Πακιστάν: Μπαράζ αεροπορικών επιδρομών με πυραύλους

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, με εκατέρωθεν πλήγματα σε στρατιωτικές βάσεις των δύο χωρών τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του εκπροσώπου του πακιστανικού στρατού, ινδικά μαχητικά εκτόξευσαν πυραύλους αέρος - εδάφους εναντίον των βάσεων Νουρ Χαν, Μουρίντ και Σορκότ της Πολεμικής Αεροπορίας του Πακιστάν, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

⚡️BREAKING



India has struck a Pakistani military base near the capital Islamabad with missiles



This is a massive escalation tbh pic.twitter.com/xT1cwd9KT8