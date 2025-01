Πήδηξαν από τρένο να γλιτώσουν τη φωτιά και τους πάτησε άλλη αμαξοστοιχία

Απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδία, όταν επιβάτες τρένου πήδηξαν από τα βαγόνια για να γλιτώσουν από πυρκαγιά και τους πάτησε άλλη αμαξοστοιχία.

Συνολικά 11 άνθρωποι που πήδηξαν από τρένο, όταν σήμανε συναγερμός για πυρκαγιά σκοτώθηκαν από αμαξοστοιχία που κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές του κρατιδίου Μαχαράστρα στην κεντρική Ινδία.

