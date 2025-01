Σεισμός 6,8 Ρίχτερ στο Θιβέτ: Τουλάχιστον 95 νεκροί - Κατέρρευσαν κτίρια

Ισχυρός σεισμός έπληξε νωρίς το πρωί την νοτιοδυτική Κίνα, την περιφέρεια του Θιβέτ, στο κινεζικό τμήμα των Ιμαλαΐων, όπου οι αρχές κάνουν ως αυτό το στάδιο λόγο για τουλάχιστον 95 νεκρούς και καταρρεύσεις πολλών κτιρίων, ενώ η δόνηση έγινε αισθητή ως την πρωτεύουσα του γειτονικού Νεπάλ, την Κατμαντού.

#BREAKING : At least 9 people were killed from 7.1 magnitude earthquake in Shigatse City in Tibet, China. pic.twitter.com/4NtBfEHCZh

Ο σεισμός καταγράφτηκε στις 09:05 (τοπική ώρα· 03:05 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τα στοιχεία της CENC, δημόσιας σεισμολογικής υπηρεσίας της Κίνας, η οποία εκτίμησε πως ήταν μεγέθους 6,8 βαθμών. Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) έκανε λόγο από την πλευρά του για σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών.

Διασώστες προσπαθούν να απεγκλωβίσουν κόσμο στα συντρίμμια / AP (Andy Wong)

Πυροσβέστες με χαρακτηριστική περιβολή πορτοκαλί χρώματος επιχειρούσαν στον τόπο της καταστροφής, ανάμεσα σε συντρίμμια και πλάι σε επιζώντες, ιδίως ηλικιωμένους κουκουλωμένους με κουβέρτες, σε κάποια ακόμη από τα βίντεο του CCTV.

Νεκροί είναι 95 άνθρωποι, ενώ 130 άλλοι έχουν τραυματιστεί.

Στη μικρή πόλη Λατσέ, βίντεο που επαλήθευσε το Γαλλικό Πρακτορείο εικονίζουν συντρίμμια σκορπισμένα μπροστά σε εστιατόρια στον δρόμο.

西藏日喀则定日县7日9时5分发生6.8级地震。据央视报道,目前已有9人遇难。A 6.8-magnitude earthquake struck Dingri County in Shigatse, Tibet at 9:05 on the 7th. According to CCTV, nine people have been reported dead so far. #Tibet #Earthquakes pic.twitter.com/7lyL4OcWj3