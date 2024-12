Αεροπορική τραγωδία στη Νότια Κορέα: 3 ετών το νεαρότερο σε ηλικία θύμα

Ο οριστικός απολογισμός της συντριβής του αεροσκάφους της Jeju Air κατά την προσγείωσή του στην Νότια Κορέα είναι 179 νεκροί.

3 ετών το νεαρότερο θύμα του αεροπορικού δυστυχήματος / ΑP (Ahn Young-joon)

Ανάμεσα στους 179 νεκρούς από την τραγική συντριβή του αεροσκάφους της Jeju Air στη Νότια Κορέα υπάρχουν και 5 παιδιά, με το νεαρότερο να είναι ηλικίας μόλις τριών ετών.

Οι δύο άνθρωποι που επέζησαν είναι ένας άνδρας και μία γυναίκα, μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους.

Το μεγαλύτερο σε ηλικία θύμα είναι 78 ετών.

Δύσκολη η αναγνώριση των νεκρών / AP (Ahn Young-joon)

Η αναγνώριση των θυμάτων είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία, με 22 από τους νεκρούς να έχουν αναγνωριστεί από δακτυλικά αποτυπώματα.

Οι οικογένειες ξεσπούσαν σε λυγμούς στην αίθουσα αφίξεων καθώς τα ονόματα των επιβεβαιωμένων νεκρών διαβάζονταν από έναν γιατρό.

Οι περισσότεροι νεκροί ήταν δύσκολο να αναγνωριστούν καθώς δεν έφεραν ταυτότητα.

Οι πίνακες που χρησιμοποιούνται συνήθως για πληροφορίες άφιξης και αναχώρησης έδειχναν τα ονόματα, τις ημερομηνίες γέννησης και τις εθνικότητες των θυμάτων, ενώ ένα αυτοσχέδιο νεκροτομείο έχει στηθεί μέσα στο αεροδρόμιο.

Τα πτώματα άλλων 11 επιβατών στη θανατηφόρα πτήση τραυματίστηκαν τόσο βάναυσα που το φύλο τους δε μπορούσε να εξακριβωθεί.

Η μεγαλύτερη αεροπορική τραγωδία στη Νότια Κορέα / AP (Ahn Young-joon)

Σχεδόν το σύνολο των επιβαινόντων της πτήσης JJA-2216 από την Μπανγκόκ προς το Μουάν σκοτώθηκαν κατά την μεγαλύτερη αεροπορική καταστροφή στην ιστορία της Νότιας Κορέας. Από τους 181 επιβαίνοντες δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν.

Από τους 179 νεκρούς έχουν αναγνωρισθεί οι 65, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία διευκρινίζοντας ότι λαμβάνονται δείγματα DNA για την αναγνώριση των υπολοίπων θυμάτων.

