Γερμανία: Η στιγμή που αυτοκίνητο πέφτει σε πλήθος - Tουλάχιστον 11 νεκροί

Συναγερμός σήμανε στη Γερμανία, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος σε χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Associated Press, ο οδηγός του αυτοκινήτου ανέπτυξε ταχύτητα και έπεσε σε πολίτες που βρίσκονταν στην αγορά.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν περίπου 11 νεκροί, αλλά και πάνω από 60 τραυματίες, αρκετοί εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση.

Unknown Perpetrators Target #Christmas Market in Double Car-#Ramming Attack, in #Magdeburg, #Germany

Read more: https://t.co/wrMivlWf7y pic.twitter.com/JaGnuZHv14