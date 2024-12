Επιχείρηση «σκούπα» στο Αμερικανικό δημόσιο σχεδιάζει ο 'Ελον Μασκ

Επιχείρηση «σκούπα» στο Αμερικανικό δημόσιο διαφαίνεται να είναι στα σχέδια του Έλον Μασκ αναφορικά με τους δημόσιους υπαλλήλους που εργάζονται με τηλεργασία.

Όπως αποκάλυψε ο Έλον Μασκ, αν εξαιρέσει κανείς το προσωπικό ασφαλείας στις δημόσιες υπηρεσίες, οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν δουλεύουν από το σπίτι είναι μόνο 1%.

Αυτό ανέφερε σε ανάρτησή του ο πλουσιότερος άνθρωπο στον πλανήτη, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει υπουργός «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» στο νέο υπουργείο που θα ιδρύσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

If you exclude security guards & maintenance personnel, the number of government workers who show up in person and do 40 hours of work a week is closer to 1%!



Almost no one. https://t.co/4IGzbLqP3R