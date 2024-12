Δολοφόνησαν εν ψυχρώ τον CEO μεγάλης ασφαλιστικής στο κέντρο του Μανχάταν

Σοκαρισμένοι παρακολουθούν οι Αμερικανοί την υπόθεση της εν ψυχρώ δολοφονίας πασίγνωστου επιχειρηματία, στο κέντρο του Μανχάταν.

Ο CEO της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ασφάλισης υγείας στις ΗΠΑ, της UnitedHealthcare, σκοτώθηκε από πυροβολισμούς που δέχθηκε σήμερα στο κέντρο του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη.

JUST IN:SURVEILLANCE IMAGES CAPTURE FATAL SHOOTING OF UNITEDHEALTHCARE CEO



Striking images from security cameras reveal the precise instant when Brian Thompson, the CEO of UnitedHealthcare, was tragically shot outside the Hilton in Midtown, Manhattan.



