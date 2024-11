Πύρινη κόλαση στην Καλιφόρνια: 10.000 κάτοικοι έφυγαν από τα σπίτια τους

Καλιφόρνια: Απειλούνται 3.500 κτίσματα, απομακρύνονται 10.000 κάτοικοι / SKAI

Πυρκαγιά εξαπλώθηκε ταχύτατα στην Καλιφόρνια, καταστρέφοντας σπίτια κι αγροτικές καλλιέργειες, ενισχυμένη από πολύ ισχυρούς ανέμους, που την έφεραν στις πύλες ακριβών συνοικιών σε πόλη δεκάδων χιλιάδων κατοίκων.

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους περιοχών που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να απομακρυνθούν εσπευσμένα, ειδικά βόρεια της πόλης Καμαρίλο, περίπου εξήντα χιλιόμετρα από το κέντρο του Λος Άντζελες.

Πάνω από 10.000 άνθρωποι έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ 3.500 κτίσματα απειλούνται.

Στις φλόγες η Καλιφόρνια / AP (Noah Berger)

Αρκετοί τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και πολλά κτίρια απειλούνταν από τις φλόγες.

Οι λόφοι που επιβλέπουν την πόλη Καμαρίλο (70.000 κάτοικοι) είχαν καλυφθεί από πυκνό νέφος καπνού και άνεμοι ταχύτητας ως και 130 χιλιομέτρων ανά ώρα αναμενόταν να συνεχίσουν να πνέουν ως το τέλος της ημέρας, περιπλέκοντας το έργο των πυροσβεστών, καθώς εξαιτίας τους δεν μπορούν να επιχειρήσουν εναέρια μέσα.

Απειλούνται κατοικίες στην Καλιφόρνια / AP (Marcio Jose Sanchez)

Η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης 6/11 και είχε ήδη εξαπλωθεί σε 36.000 στρέμματα νωρίς το απόγευμα. Πολλές κατοικίες, ανάμεσά τους πολυτελή οικήματα, καθώς και αγροτικές και κτηνοτροφικές εκτάσεις, έγιναν παρανάλωμα του πυρός, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Πάνω από 21.000 νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα, καθώς στην Καλιφόρνια οι αρχές είναι γενικά συνηθισμένο να διακόπτουν την παροχή για να αποφευχθεί το ξέσπασμα νέων εστιών φωτιάς εξαιτίας σφοδρών ανέμων και της υψηλής τάσης στο δίκτυο.

13.000 κάτοικοι άφησαν τα σπίτια τους / AP (Marcio Jose Sanchez)

Μερικές δεκάδες χιλιόμετρα νοτιότερα, εκδηλώθηκε άλλη πυρκαγιά, στα περίχωρα του Μάλιμπου, απειλώντας πολυτελείς ιδιοκτησίες σπαρμένες κατά μήκος της ακτής.

Έπειτα από δυο βροχερούς χειμώνες που της προσέφεραν ανάσα, η Καλιφόρνια έζησε φέτος εξαιρετικά σφοδρή περίοδο πυρκαγιών. Η «Golden State» υπέφερε από αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα, ένδειξη της κλιματικής αλλαγής, ενώ βρέθηκε αντιμέτωπη τον Ιούλιο και τον Αύγουστο με την τέταρτη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία της.

