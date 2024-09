Κατολισθήσεις στη Νότια Καλιφόρνια απειλούν σπίτια - Γιατί συμβαίνουν;

Καθώς οι κατολισθήσεις συνεχίζουν να απειλούν την κοινότητα του Rancho Palos Verdes, εκατοντάδες σπίτια στη νότια Καλιφόρνια έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Ο κυβερνήτης, Gavin Newsom, επέβαλε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τη Δευτέρα, καθώς οι αρχές διέκοψαν το ρεύμα σε 245 σπίτια στην παραθαλάσσια κοινότητα, περίπου 25 μίλια (40 χλμ) νότια του Λος Άντζελες, λόγω της επιδείνωσης της κίνησης του εδάφους. Ο πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή έκοψε το ρεύμα σε 140 σπίτια την Κυριακή και άλλα 105 τη Δευτέρα, επικαλούμενος τον κίνδυνο ανάφλεξης και πυρκαγιάς.

Οι κατολισθήσεις στο Rancho Palos Verdes της Νότιας Καλιφόρνια / AP (Jae C. Hong)

Ενώ η πόλη αντιμετωπίζει εδώ και καιρό κατολισθήσεις, μια ιστορική καταιγίδα τον Φεβρουάριο τις επιτάχυνε οδηγώντας σε μετατοπίσεις μεγέθους έως και 1 πόδι (περίπου 30 εκατοστά) την εβδομάδα. Το Rancho Palos Verdes αντιμετωπίζει τώρα το πρόβλημα δρόμων που σκεβρώνουν, κτιρίων που βυθίζονται και σπιτιών που εκατοντάδες οικογένειες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν, δήλωσε η Janice Hahn, επιτηρητής της κομητείας του Λος Άντζελες, σε συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα.

«Νομίζω ότι όλοι μαθαίνουμε ότι δεν υπάρχει βιβλίο κανόνων για μια έκτακτη κατάσταση όπως αυτή», δήλωσε η Hahn.

Η εταιρία ηλεκτρισμού ενημέρωσε το Rancho Palos Verdes ότι η παροχή θα διακοπεί σε πολλά σπίτια λόγω κινδύνου πυρκαγιάς από τις κατολισθήσεις.

Ειδικοί διαμηνύουν ότι η κίνηση του εδάφους είχε «δημιουργήσει μια τόσο επικίνδυνη κατάσταση που πρέπει να πάρουμε αυτήν τη δύσκολη απόφαση να αποσυνδέσουμε το ρεύμα για αόριστο χρονικό διάστημα». Οι κάτοικοι της πληγείσας γειτονιάς είχαν υποστεί προηγουμένως διακοπές αερίου τον Ιούλιο.

Απειλούνται σπίτια από τις κατολισθήσεις στη Νότια Καλιφόρνια / AP (Damian Dovarganes)

Οι αρχές της πόλης δήλωσαν ότι «εντοπίζουν ξενοδοχεία και άλλες δομές που μπορούν να προσφέρουν εκπτωτικές τιμές στους κατοίκους» που επηρεάζονται από την απώλεια του ρεύματος.

Η πιο πρόσφατη διακοπή ρεύματος θα επηρεάσει τη γειτονιά Seaview, η οποία σχεδιάστηκε το 1960 από τον αρχιτέκτονα Paul Williams.

Νωρίτερα φέτος, οι κατολισθήσεις στην περιοχή οδήγησαν στην αποσυναρμολόγηση του Wayfarers chapel, του διάσημου γυάλινου ιερού του Frank Lloyd Wright Jr. Οι ηγέτες του ιερού αποσυναρμόλογησαν το ίδιο πριν καταστραφεί, με την ελπίδα να το μεταφέρουν κάποια μέρα σε ένα πιο σταθερό χώρο.

The earth continues to move in Rancho Palos Verdes @ABC7 pic.twitter.com/PoFGYvtAKo