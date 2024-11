Ανείπωτη τραγωδία στην Ισπανία - Στους 205 οι νεκροί από τις πλημμύρες

Oι διασώστες προσπαθούν να σώσουν όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούν μέσα από τους μανιασμένους χειμάρρους / Βίντεο αρχείου από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Ισπανοί διασώστες έστησαν σήμερα προσωρινό νεκροτομείο σε συνεδριακό κέντρο στη Βαλένθια και πάσχιζαν να φθάσουν στις αποκομμένες περιοχές, με τον αριθμό των νεκρών από τις φονικές πλημμύρες να φθάνει τους 205 στη χειρότερη καιρική καταστροφή που έχει βιώσει η Ευρώπη εδώ και πέντε δεκαετίες.

Στη Βαλένθια, την ανατολική περιφέρεια που επλήγη περισσότερο, τουλάχιστον 202 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Τουλάχιστον άλλοι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Καστίλλη-Λα Μάντσα και στην Ανδαλουσία.

Ο αριθμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 209 που έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες στη Ρουμανία το 1970. Οι πλημμύρες που έπληξαν την Πορτογαλία το 1967 στοίχισαν τη ζωή σε σχεδόν 500 ανθρώπους.

"It was a living hell."



The death toll from the devastating floods in Spain has risen to over 150, authorities say. Meteorologists report that some areas in Valencia received a year's worth of rainfall in eight hours. The floods swept away buildings, bridges and vehicles. pic.twitter.com/0048PPN267