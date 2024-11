Τραγωδία χωρίς τέλος στη Βαλένθια - Δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται στις λάσπες

Εικόνες Αποκάλυψης στη Βαλένθια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες / Βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του Star

Η Βαλένθια μετρά ακόμα τις πληγές της, μετά την πρωτοφανή κακοκαιρία που έπληξε πολλές περιοχές. 158 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες, ενώ δεκάδες άλλοι αγνοούνται μέσα στις λάσπες.

Μέχρι απόψε το βράδυ υπήρχαν ακόμη «δεκάδες και δεκάδες» αγνοούμενοι στη νοτιοανατολική Ισπανία, 48 ώρες μετά τις πρωτοφανείς πλημμύρες και αυτή είναι η πρώτη φορά που οι ισπανικές αρχές δίνουν μια, έστω ασαφή, εκτίμηση για τον αριθμό των αγνοουμένων.

🚨🇪🇸 Valencia - This is simply just unbelievable damage caused by flooding. pic.twitter.com/hmXa8IXQeg