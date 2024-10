Μπαράζ νυχτερινών επιθέσεων του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης

Bίντεο Open

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε «στοχευμένα πλήγματα ακριβείας» εναντίον του Ιράν, σε απάντηση για την ιρανική επίθεση της 1ης Οκτωβρίου, με στόχο κυρίως εγκαταστάσεις κατασκευής πυραύλων. Η Τεχεράνη από την πλευρά της ανακοίνωσε «περιορισμένες ζημιές».

Οι επιδρομές αυτές του Ισραήλ εξαπολύθηκαν σε ένα πλαίσιο οξυμένης περιφερειακής έντασης μετά το ξέσπασμα πριν λίγο περισσότερο από έναν χρόνο του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Οι συγκρούσεις έχουν επεκταθεί και στον γειτονικό Λίβανο όπου ο ισραηλινός στρατός συγκρούεται με τη Χεζμπολάχ. Τα δύο αυτά ισλαμιστικά κινήματα είναι σύμμαχοι του Ιράν.

