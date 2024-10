Εντυπωσιακό βίντεο: Πώς φαίνεται ο τυφώνας Μίλτον από το διάστημα

Οι κάτοικοι της Φλόριντα στις ΗΠΑ έχουν μία τελευταία ημέρα σήμερα για να απομακρυνθούν από τις εστίες τους ή να προετοιμαστούν για την έλευση του κυκλώνα Μίλτον, ενδεχομένως του πιο καταστροφικού που έχει πλήξει ποτέ την περιοχή.

Καθώς περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι που ζουν στις παράκτιες περιοχές της Φλόριντα έχουν λάβει εντολή να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, στους αυτοκινητόδρομους έχουν σχηματιστεί τεράστιες ουρές, ενώ έχουν τελειώσει τα καύσιμα σε κάποια πρατήρια.

Crazy to think of #Milton like this, but to the left is Hurricane Wilma, & to the right, is Hurricane Milton.



Both achieved CAT 5 Typhoon Equivalent mbar pressures, which is VERY Abnormal in The Atlantic, both occurred in October, both PERFECT symmetrically all-around. pic.twitter.com/6YyjLFXj9T