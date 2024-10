Τυφώνας Μίλτον: Προσομοίωση δείχνει τις τεράστιες καταστροφές που φέρνει

Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί η Φλόριντα με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να εκκενώσουν άμεσα την Τάμπα, λίγο πριν από το πέρασμα του τυφώνα Μίλτον, του χειρότερου τα τελευταία 100 χρόνια.

Ο τυφώνας βρίσκεται σε απόσταση περίπου 650 χλμ. νοτιοδυτικά της Τάμπα και συνοδεύεται από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 260 χλμ. την ώρα.

Οι μετεωρολόγοι τον χαρακτηρίζουν «τυφώνα τέρας» και προειδοποιούν τους κατοίκους ότι διατρέχουν θανάσιμο κίνδυνο, αν παραμείνουν στα σπίτια τους.

Το Weather Channel παρουσίασε μια τρομακτική προσομοίωση που δείχνει τις τεράστιες καταστροφές που ενδέχεται να προκαλέσει ο Μίλτον κατά το πέρασμά του.

Hurricane Milton is expected to bring a destructive storm surge to Florida's west coast. @StephanieAbrams uses our FloodFX simulation technology to show you what that could look like ⬇️ pic.twitter.com/rg996zNHy2