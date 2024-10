Φωτιά σε σχολικό λεωφορείο στην Ταϊλάνδη - Τουλάχιστον 25 νεκροί

Video AP

Τραγωδία στην Ταϊλάνδη με 25 νεκρούς μετά από φωτιά σε σχολικό λεωφορείο.

Το λεωφορείο που μετέφερε μαθητές έπιασε φωτιά την Τρίτη σε περίχωρα της Μπανγκόκ, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι περίπου 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Η αστυνομία δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει άμεσα τον αριθμό των νεκρών, αλλά ο υπουργός Εσωτερικών Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι περίπου 25 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

Ο υπουργός Μεταφορών Σουρίγια Τζουνγκρουνγκρουανγκίτ, που μετέβη στο σημείο της τραγωδίας, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι 19 επιβάτες από τους 44 (38 παιδιά και έξι καθηγητές) διασώθηκαν. 16 μαθητές και τρεις δάσκαλοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία για να τους παρασχεθεί βοήθεια, δήλωσε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι τα αιτία της πυρκαγιάς είναι υπό διερεύνηση.

A bus carrying dozens of primary school children has crashed and caught fire just outside the Thai capital #Bangkok.

16 children and 3 teachers are reported to have escaped, but 22 pupils and three teachers are still unaccounted for, according to the country's transport minister. pic.twitter.com/9nMlUcL0BS