Πρίγκιπας Χάρι: Βρίζει και ουρλιάζει σε λαβύρινθο τρόμου!

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες βίντεο του πρίγκιπα Χάρι να βρίζει κατατρομαγμένος σε έναν «στοιχειωμένο» λαβύρινθο.

Ο πρίγκιπας Χάρι συναντήθηκε τηλεοπτικά με τον Τζίμι Φάλον στις 26 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική, τρομακτική εμπειρία με αφορμή το Halloween.

Μετά από μια γεμάτη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, ο δούκας του Σάσσεξ συμμετείχε στο ToNightmares του Τζίμι Φάλον. Οι δυο τους περιηγήθηκαν σε 10 δωμάτια γεμάτα με τρομακτικούς χαρακτήρες και τέρατα σε κάθε γωνία, σαν ταινία τρόμου.

