Η γυναίκα που ξεμπρόστιασε τον Ντομινίκ Πελικό μιλά για πρώτη φορά

Απόσπασμα από το «Live News» του MEGA, για την υπόθεση Πελικό (αρχείου)

Για πρώτη φορά μιλά δημόσια η γυναίκα που ξεσκέπασε τον Ντομινίκ Πελικό και έριξε φως σε αυτή την αδιανόητη υπόθεση που συγκλονίζει ολόκληρη τη Γαλλία.

Μιλώντας σε γαλλικά ΜΜΕ, η Ναταλί - η γυναίκα που ξεμπρόστιασε τον Πελικό όταν αυτός προσπαθούσε να τραβήξει φωτογραφίες κάτω απ' τη φούστα της τον Σεπτέμβριο του 2020 - περιέγραψε πως ήρθε στην επιφάνεια το σοκαριστικό σκάνδαλο με πρωταγωνιστή των 71χρονο που νάρκωνε για πολλά χρόνια τη σύζυγό του ώστε να τη βιάζουν άλλοι άνδρες.

«Μετά το περιστατικό δεν φορούσα φούστα για δύο χρόνια όταν πήγαινα να ψωνίσω. Τα ρούχα που φορούσα εκείνη την ημέρα τα πέταξα», είπε στο BFMTV.

Αφού η Ναταλί κατήγγειλε τον Ντομινίκ Πελικό στην αστυνομία, έγινε έρευνα στο σπίτι και στο κινητό του όπου εντοπίστηκε υλικό από τους βιασμούς της Ζιζέλ Πελικό.

«Ευτυχώς που αποφάσισα να κάνω την καταγγελία. Στην αρχή θεώρησα ότι απλά είναι ένας ηλικιωμένος που το έπαιζε θύμα. Σου έδινε αυτή την εντύπωση. Οταν διάβασα το πρώτο άρθρο για το ποιος είναι, το πέταξα από τα χέρια μου».

A victim of the man accused of drugging his now ex-wife and letting at least 50 men rape her while she was sedated has spoken about how her assault led to the discovery of his crimes.



Dominique Pelicot, 71, was caught upskirting 🔗 https://t.co/VCz1oWFxaP pic.twitter.com/5h3QoZDP5T