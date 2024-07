Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου λόγω βιολογικού κινδύνου

Σε αναγκαστική προσγείωση προχώρησε ο πιλότος αεροσκάφους στην Ουάσιγκτον, αναφέροντας στον πύργο ελέγχου ότι υπάρχει βιολογικός κίνδυνος.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, πτήση της United Airlines, η οποία είχε απογειωθεί από το Χιούστον με προορισμό τη Βοστώνη, υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση στην Ουάσιγκτον γιατί το πλήρωμα άρχισε ξαφνικά να κάνει εμετούς.

United Airlines crew and passengers vomiting due to a “biohazard” from a passenger and flight diverted to Dulles as UA2477 (Boeing 737-800 IAH-BOS) this afternoon.



