Μυρίζει μπαρούτι η Μέση Ανατολή - Μπάιντεν σε Ιράν: «Μην το κάνετε!»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν ενισχύσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, καθώς εντείνονται οι φόβοι για μια ενδεχόμενη επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, που κατηγορείται από την Τεχεράνη για την πολύνεκρη επίθεση στο ιρανικό προξενείο της Δαμασκού.

«Αναπτύσσουμε πρόσθετα μέσα στην περιοχή για να ενισχύσουμε τις περιφερειακές προσπάθειες αποτροπής και να ενισχύσουμε την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων», ανέφερε ένας Αμερικανός αξιωματούχος του αμυντικού τομέα, ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία του.

Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε τι είδους είναι αυτές οι ενισχύσεις, μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ως «πραγματικές» και «αξιόπιστες» τις απειλές του Ιράν για επίθεση στο Ισραήλ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι αναμένει το Ιράν να αναλάβει «σύντομα» δράση, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις ιρανικές απειλές για αντίποινα εναντίον του Ισραήλ, και κάλεσε την Τεχεράνη να μην επιτεθεί.

«Δεν θέλω να δώσω εμπιστευτικές πληροφορίες, αλλά περιμένω αυτό να είναι σύντομα», είπε ο πρόεδρος Μπάιντεν, ο οποίος απάντησε επίσης σε ερώτηση σχετικά με το μήνυμα που θα ήθελε να στείλει στην Τεχεράνη: «Μην το κάνετε!», τόνισε.

