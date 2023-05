Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που 12χρονη σώζει τον αδερφό της από πνιγμό

Σωτήρια ήταν η παρέμβαση μιας 12χρονης στις ΗΠΑ, η οποία έσωσε τον δίδυμο αδελφό της την ώρα που πνιγόταν μέσα στο σχολείο.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται μια μαθήτρια να δίνει τις πρώτες βοήθειες στον αδελφό της την ώρα που πνιγόταν.

Τα δίδυμα βρίσκονταν μέσα στην κατάμεστη αίθουσα του κυλικείου μαζί με τους συμμαθητές τους. Ενώ έτρωγαν, το αγόρι άρχισε να κάνει νοήματα στους συμμαθητές του, όμως εκείνοι νόμιζαν ότι αρρώστησε και απομακρύνθηκαν από το πλευρό του για να μην κολλήσουν.

«Άρχισα να πιάνω το λαιμό μου, κάνοντας νόημα ότι πνιγόμουν. Νόμιζα ότι θα λιποθυμούσα ή ότι θα πέθαινα», δήλσωσε ο 12χρονος.

Ο 12χρονος άρχισε να κάνει νοήματα στους συμμαθητές τους, όμως εκείνοι νόμιζαν ότι αρρώστησε και απομακρύνθηκαν / Screenshot από βίντεο ABC News

Η Αμέλια, η δίδυμη αδελφή του 12χρονου, κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Τον πλησίασε και συνειδητοποίησε ότι ένα κομμάτι τυρί είχε σφηνωθεί στον λαιμό του και δεν μπορούσε να αναπνεύσει.

Η δίδυμη αδελφή του παρενέβη και του έδωσε τις πρώτες βοήθειες / Screenshot από βίντεο ABC News

«Κατάλαβα ότι πνιγόταν, επειδή το πρόσωπό του είχε αλλάξει χρώμα. Σηκώθηκα γρήγορα, για να τον βοηθήσω», είπε η Αμέλια, που χάρη στις πρώτες βοήθειες που έδωσε στον αδελφό της κατάφερε να του σώσει τη ζωή.

TO THE RESCUE: A 12-year-old girl is being praised after helping to save her twin brother from choking in the school cafeteria. https://t.co/frXrb4r9sK pic.twitter.com/K56Qd01tLh