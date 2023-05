Τραγωδία στις ΗΠΑ: «Αθώα» τρύπα στην άμμο στέρησε τη ζωή σε 17χρονο

Απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, όπου ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του υπό τραγικές συνθήκες.

Ο άτυχος νεαρός, βρέθηκε θαμμένος στην άμμο. Οδηγήθηκε στον θάνατο όταν ένα μεγάλο κομμάτι άμμου από διπλανό αμμόλοφο υποχώρησε καλύπτοντας την τρύπα μέσα στην οποία βρέθηκε ο νεαρός με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί και να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το Hatteras Island Ocean Rescue, ο 17χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, και οι προσπάθειες ανάνηψης δεν είχαν αποτέλεσμα, όπως αναφέρουν οι New York Times.

A 17-year-old boy from Chesapeake, Virginia, died after he was buried in several feet of sand inside a hole that had been dug in a back-dune area at Cape Hatteras National Seashore in North Carolina, officials said. https://t.co/2mT4JIE6k5