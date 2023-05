Συναγερμός στο Μπάκιγχαμ: Έγινε ελεγχόμενη έκρηξη και μία σύλληψη

Πυρετώδεις προετοιμασίες στο Λονδίνο για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου/ ΑΡ

Συναγερμός σήμανε στο Μπάκιγχαμ, όταν άνδρας πέταξε φυσίγγια κυνηγετικού όπλου στους χώρους του παλατιού, μόλις λίγες ημέρες πριν τη στέψη του βασιλιά Καρόλου.

Οι αρχές πραγματοποίησαν ελεγχόμενη έκρηξη και προχώρησαν σε μία σύλληψη, σύμφωνα με το BBC.

