Εκτροχιασμοί τρένων στην Ελβετία - Αιτία οι ισχυροί άνεμοι

Συναγερμός σήμανε στην Ελβετία την Παρασκευή, όταν δύο αμαξοστοιχίες εκτροχιάστηκαν λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Δύο αμαξοστοιχίες του περιφερειακού σιδηροδρομικού δικτύου της Ελβετίας εκτροχιάστηκαν σήμερα, σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων η μία από την άλλη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 12 επιβάτες, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Το πρώτο τρένο εκτροχιάστηκε γύρω στις 17.30 (ώρα Ελλάδας) μεταξύ του Λίσερτς και του Μπιελ και το δεύτερο 20 λεπτά αργότερα στα περίχωρα του Μπίρεν τσουμ Χοφ.

Shocking! Injuries reported after two trains derailed in Switzerland

