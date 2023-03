Ξέθαψε τη μητέρα του, τη μουμιοποίησε και καθόταν μαζί της στον καναπέ

Μία μακάβρια ανακάλυψη έκαναν οι Αρχές στην Πολωνία, όπου ένας 76χρονος άνδρας είχε ξεθάψει τη σoρό της μητέρας του, την μουμιοποιήσε και ζούσε με τη νεκρή επί 13 χρόνια.

Ο συνταξιούχος που δεν άντεξε την απώλεια της μητέρας του ζούσε με τη μουμιοποιημένη σορό της από το 2010. Την είχε τοποθετήσει στον καναπέ, έβλεπαν μαζί τηλεόραση, έκαναν παρέα, την τάιζε και τη φρόντιζε σαν να ήταν ζωντανή, όπως γράφει η Daily Mail.

Man who kept his dead mother mummified 'in perfect condition' on his sofa for 13 years was known locally as 'Vampire' and 'would talk to her as they sat watching TV'https://t.co/CKnTojmgEj