Ο Μασκ έγραψε ένα ελληνικό γράμμα και όλοι προσπαθούσαν να λύσουν τον γρίφο

Αναστάτωση στους χρήστες του Twitter προκάλεσε ο ιδιοκτήτης του, Έλον Μάσκ, κάνοντας μια ανάρτηση με το ελληνικό γράμμα «Ω» και χωρίς καμία άλλη εξήγηση.

Χιλιάδες χρήστες έψαχναν μετά μανίας να βρουν την εξήγηση στον… γρίφο του Μασκ. Τι να ήθελε να πει άραγε ο… ποιητής; Οι ερμηνείες άπειρες.

Κάποιοι θεώρησαν ότι ο ιδιοκτήτης του Twitter προανήγγειλε το… τέλος της πλατφόρμας, μετά και από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν όταν την αγόρασε.

Κάποιοι άλλοι το πήγαν ακόμα παρά πάρα και διέκριναν στο τελευταίο γράμμα του ελληνικού αλφάβητου το τέλος της ανθρωπότητας, ενώ κάποιοι άλλοι ερμήνευσαν το «Ω» ως μια… κρίση μεγαλείου του Έλον Μασκ, ο οποίος δήθεν ήθελε να μας πει ότι αυτός είναι η αρχή και το τέλος των πάντων.

"It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely."