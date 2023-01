Λονδίνο: Πυροβολισμοί σε εκκλησία με 4 τραυματίες - Ανάμεσά τους μια 7χρονη

Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο το απόγευμα του Σαββάτου, μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από εκκλησία.

Το περιστατικό συνέβη στις 14:00 στην εκκληδία St Aloysius στην οδό Phoenix απέναντι από τον σιδηροδρομικό σταθμό Euston, όπου εκείνη την ώρα τελούταν η διπλή κηδεία μιας ανύπαντρης μητέρας και της 20χρονης κόρη της.

