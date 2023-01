Λονδίνο: Πέταξαν τα παντελόνια τους στο Μετρό για το «No Pants Day»

Μπορεί στο Λονδίνο να βρέχει και να κάνει κρύο, ωστόσο οι Λονδρέζοι δεν πτοήθηκαν και κυκλοφόρησαν στο Μετρό της πόλης χωρίς να φορούν παντελόνι.

Συμμετείχαν με αυτόν τον τρόπο στο «No Pants Day» το οποίο έγινε ξανά μετά από δύο χρόνια πανδημίας.

🇬🇧 The annual flash mob "No Pants Day" was held in London and Berlin



The idea of ​​the flash mob is that the participants do not wear trousers or skirts, appearing in public places only in outerwear and underwear. pic.twitter.com/uowxZP8Ho1