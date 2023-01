Συνελήφθη ο Μεξικανός βαρόνος των ναρκωτικών, γιος του περίφημου «Ελ Τσάπο»

Η στιγμή της σύλληψης του βαρόνου των ναρκωτικών στο Μεξικό και γιος του περίφημου Ελ Τσάπο / Βίντεο Reuters

Συνελήφθη ο Μεξικανός βαρόνος των ναρκωτικών Οβίδιο Γκουσμάν, γιος του φυλακισμένου Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν. Λίγες ώρες μετά, ένα αεροπλάνο χτυπήθηκε από πυρά στην πόλη Κουλιακάν, όπου ξέσπασαν ταραχές μετά τη σύλληψή του.

Η είδηση για τη σύλληψη του Οβίδιο κυκλοφόρησε έπειτα από μια νύχτα ταραχών στην πόλη Κουλιακάν, στην Πολιτεία Σιναλόα του βόρειου Μεξικού, όπου εδρεύει το ομώνυμο καρτέλ, μια από τις ισχυρότερες οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στον κόσμο.

Ο Οβίδιο Γκουσμάν, ο οποίος ανέλαβε αρχηγική θέση στο Καρτέλ Σιναλόα μετά τη σύλληψη του πατέρα του, είχε κρατηθεί για λίγο τον Οκτώβριο του 2019, αλλά αφέθηκε γρήγορα ελεύθερος, για να αποφευχθούν αντίποινα από το καρτέλ.

