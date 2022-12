Τουρκία: Έκρηξη σε εστιατόριο – Επτά νεκροί, ανάμεσά τους τρία παιδιά

Τουλάχιστον επτά νεκροί και πέντε τραυματίες είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εστιατόριο στο Αϊδίνιο της Τουρκίας.

Σύμφωνα με το CNN Turk η έκρηξη σημειώθηκε σε εστιατόριο ντονέρ στο Uzun Carsi. Εργαζόμενοι ανέφεραν μια περίεργη μυρωδιά, λίγο πριν από την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε σε σωλήνα της εγκατάστασης του εστιατορίου, την ώρα που γινόταν επιθεώρησή του.

🚨#BREAKING: At least seven people were killed and four others injured when a domestic gas cylinder exploded at a restaurant in the western Turkish town of Nazilli, #Turkey. pic.twitter.com/VfEukh0f2o