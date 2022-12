Λονδίνο: Μεγάλη φωτιά σε εστιατόριο -Βίντεο με πελάτες να τρέχουν να σωθούν

Σοκαριστικό βίντεο με τους πελάτες που προσπαθούν να σωθούν από τις φλόγες / Βίντεο Mega

Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο το βράδυ της Παρασκευής, όταν εστιατόριο τυλίχθηκε στις φλόγες. Οι θαμώνες έτρεχαν πανικόβλητοι να σωθούν, όπως φαίνεται στα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

We’ve issued an urgent warning about naked flames around #Christmas trees and decorations after the #Mayfair restaurant blaze was believed to have been caused by indoor sparklers https://t.co/tOtXZRyWgp pic.twitter.com/BDeXB16N2D