Αστυνομικοί μπούκαραν σε γκαλερί για να σώσουν γυναίκα - Ήταν μέρος έκθεσης

Οι αστυνομικοί την...πάτησαν - Βίντεο από OPEN

Απίστευτο κι όμως αληθινό το περιστατικό που διαδραματίστηκε σε μία γκαλερί στο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας.

Αστυνομικοί εισέβαλαν στη γκαλερί επειδή είδαν μια γυναίκα πεσμένη πάνω από ένα γραφείο και θέλησαν να τη σώσουν, νομίζοντας ότι κάτι κακό της συνέβη, ωστόσο υπολόγισαν χωρίς τον ξενοδόχο. Ξενοδόχο στην προκειμένη περίπτωση θεωρείστε την γκαλερί Laz Emporium του πρώην ατζέντη του Banksy, Στίβ Λαζαρίδη, καθώς η πεσμένη γυναίκα αποτελούσε μέρος έκθεσης!

Κάποιος τηλεφώνησε στην αστυνομία και ανέφερε πως μία γυναίκα χρειάζεται βοήθεια και οι αστυνομικοί έσπευσαν στο χώρο για να διαπιστώσουν τι έχει συμβεί.

Την ώρα που προσπαθούσαν να εισβάλουν στην κλειδωμένη γκαλερί κι είχαν αφαιρέσει την πόρτα από τους μεντεσέδες, μία υπάλληλος που είχε κλειδώσει το χώρο για να φτιάξει το τσάι της, είδε την εξώπορτα ξεκλείδωτη και δύο αστυνομικούς να την κοιτάζουν. Το μυστήριο λύθηκε πολύ γρήγορα, αφού ανακάλυψαν ότι δεν επρόκειτο για γυναίκα, αλλά για…γλυπτό και η τοποθέτηση και η στάση που είχε ήταν μέρος της έκθεσης. Το όνομα του γλυπτού; Kristina!

