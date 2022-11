Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ στο Μεξικό

Ισχυρή σεισμός 6,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στο Μεξικό, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε πριν από λίγο στα ανοικτά των ακτών της Μπάχα Καλιφόρνια, στο Μεξικό.

About 25 minutes ago, an earthquake with a magnitude of 6.2 occurred in the northern part of Mexico near the US border. The epicenter of the earthquake is about 220 km from San Diego and Mexicali!