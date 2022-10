Ρωσία: Ζωντανοί οι πιλότοι του μαχητικού που έπεσε σε πολυκατοικία

Σκηνές από το σημείο - Βίντεο από Reuters

Δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και τρία παιδιά, όταν ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη σε πολυκατοικία της πόλης Γεΐσκ, στη νότια Ρωσία. Οι πιλότοι εκτινάχθηκαν από το αεροσκάφος πριν από τη σύγκρουση και σώθηκαν.

Συνεργεία ερευνούν τα συντρίμμια (AP)

Το μαχητικό Sukhoi Su-34 ήταν σε εκπαιδευτική πτήση και ο κινητήρας του έπιασε φωτιά λίγο μετά την απογείωσή του τη Δευτέρα.

Βίντεο που δημοσίευσε η Daily Mail δείχνει τη στιγμή που πολίτες πλησιάζουν τον έναν από τους δύο πιλότους και τον ρωτούν: «Σας κατέρριψαν;». Ο πιλότος στη συνέχεια απαντάει αρνητικά.

A video with the pilot of the crashed Su-34 in #Yeysk



The pilot was conscious after the crash, but he could not get up and take off his parachute.



The pilot's conversation with eyewitnesses:



- Everything is fine?

- Yes

- It was shot down, right?

- No

- Let me help you. pic.twitter.com/uSSh2uq9A0