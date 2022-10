Ρωσία: Τέσσερις νεκροί από τη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους Su-34

Ρωσικό μαχητικό Sukhoi -34 έπεσε σε κτίριο σε ρωσική πόλη / Βίντεο Open

Στους τέσσερις ανέρχονται οι νεκροί από τη συντριβή ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους σε πολυκατοικία της πόλης Γεΐσκ, στη νότια Ρωσία, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax που επικαλείται τις τοπικές αρχές.

Άλλοι έξι άνθρωποι αγνοούνται.

Το ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικημένη συνοικία στη ρωσική πόλη Γεΐσκ, προκαλώντας γιγαντιαία φωτιά σε ένα κτίριο σε αυτή την πόλη στις ακτές της Αζοφικής Θάλασσας, κοντά στην Ουκρανία, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης και τις ρωσικές αρχές.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν γιγαντιαίες φλόγες να ξεπηδούν από το πολυώροφο κτίριο.

Το πρακτορείο ειδήσεων RIA ανέφερε ότι το αεροσκάφος ήταν ένα Sukhoi -34 που συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι το αεροσκάφος συνετρίβη αφότου εκδηλώθηκε φωτιά σε έναν από τους κινητήρες του.

Η πυρκαγιά που προκλήθηκε από τη συντριβή του αεροσκάφους εξαπλώθηκε σε μια περιοχή περίπου 2.000 τ.μ., σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

