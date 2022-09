Μεξικό: Τρεις σεισμοί την ίδια ημερομηνία - Σημαδιακή η 19η Σεπτεμβρίου

Ο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ που συγκλόνισε χθες το Μεξικό, ξύπνησαν και πάλι τον εφιάλτη για τους κατοίκους της χώρας, καθώς η 19η Σεπτεμβρίου αποδεικνύεται σημαδιακή ημερομηνία δυσάρεστων γεγονότων.

Κι αυτό γιατί την ίδια ημερομηνία είχαν γίνει στο παρελθόν άλλοι δύο μεγάλοι σεισμοί με πάρα πολλά θύματα και καταστροφές.

Ο πρώτος έγινε στις 19 Σεπτεμβρίου 1985. Τότε 8 Ρίχτερ συντάραξαν το Μεξικό, λίγους μόλις μήνες πριν από το Μουντιάλ του 1986, το οποίο τελικά διεξήχθη κανονικά. Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ευρύτερη πόλη του Μεξικού, σηματοδοτώντας μια από τις μεγαλύτερες εθνικές καταστροφές της χώρας.

Water falling from a rooftop pool in #Michoacan #mexico after the #earthquake there #sismo #tsunami #mexico #earthquake #michoacan pic.twitter.com/ndRzK5bkKi

Ο δεύτερος σεισμός έγινε στις 19 Σεπτεμβρίου 2017. Είχε μέγεθος 7,1 Ρίχτερ κι έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 350 άνθρωποι.

Ο τρίτος ήταν αυτός που σημειώθηκε χθες στην πολιτεία Μιτσοακάν στο κεντρικό Μεξικό. Ένα ακόμα ανατριχιαστικό στοιχείο είναι ότι ο σεισμός σημειώθηκε μόλις μία ώρα μετά από άσκηση προσομοίωσης για σεισμό, που είχε προγραμματιστεί την ημέρα της επετείου των δύο προηγούμενων, ως υπενθύμιση ότι οι πολίτες θα πρέπει να βρίσκονται πάντα σε εγρήγορση.

A powerful earthquake of 7.4 magnitude has struck western #Mexico, shaking buildings hundreds of miles away in Mexico City on the anniversary of two major tremors in 1985 and 2017.#Michoacán #Earthquake #Sismo #Siii #Tiembla #Terremoto pic.twitter.com/fV9CpTeIlx