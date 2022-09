Βασίλισσα Ελισάβετ: Τι συμβολίζουν τα αντικείμενα & το στεφάνι στο φέρετρο

Όλη η υφήλιος έχει στραμμένο το βλέμμα στο Λονδίνο που αποχαιρετά τη μακροβιότερη μονάρχη του, τη βασίλισσα Ελισάβετ. Η νεκρική πομπή με το φέρετρο έφυγε από το Αββαείο του Ουεστμίνστερ, κατευθύνθηκε στην αψίδα του Ουέλινγκτον, διασχίζοντας το κεντρικό Λονδίνο, περνώντας από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Πάνω στο φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ που διασχίζει το Λονδίνο έχει τοποθετηθεί η βασιλική σημαία, το αυτοκρατορικό στέμμα, η σφαίρα του ηγεμόνα, το σκήπτρο του ηγεμόνα και ένα στεφάνι λουλούδια. Όλα τα αντικείμενα έχουν έναν ιδιαίτερο συμβολισμό.

Βασίλισσα Ελισάβετ: Οι συμβολισμοί των αντικειμένων πάνω στο φέρετρό της

Βασιλική σημαία

Χωρίζεται σε τέσσερα τεταρτημόρια και αντιπροσωπεύει τον ηγεμόνα και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτοκρατορικό κρατικό στέμμα

Φτιάχτηκε το 1838, είναι διακοσμημένο με 2.868 διαμάντια, 17 ζαφείρια, 11 σμαράγδια, 269 μαργαριτάρια και 4 ρουμπίνια.

Η σφαίρα του ηγεμόνα

Είναι σύμβολο του «θεϊκού δικαιώματος» των ηγεμόνων και είναι διακοσμημένο από 30 ρουμπίνια και 12 διαμάντια.

Το σκήπτρο του ηγεμόνα

Αντιπροσωπεύει τη διαχρονική εξουσία. Στην κορυφή του έχει έναν διαμάντι 530 καρατίων.

Το στεφάνι με τα λουλούδια

Όσον αφορά το στεφάνι που είναι τοποθετημένο πάνω στο φέρετρο, φτιάχτηκε με εντολή του βασιλιά Καρόλου. Αποτελείται από δεντρολίβανο, αγγλική βελανιδιά και μυρτιά, κομμένη από φυτά που καλλιεργήθηκαν από μύρτο που υπήρχε στη γαμήλια ανθοδέσμη της βασίλισσας.

Το δενδρολίβανο, συμβολίζει τη μνήμη. Η μυρτιά που κόπηκε από κλαδί της γαμήλιας ανθοδέσμης της συμβολίζει τον ευτυχισμένο γάμο της με τον πρίγκιπα Φίλιππο ενώ η αγγλική βελανιδιά συμβολίζει τη δύναμη της αγάπης.

Όλα τα λουλούδια έχουν κοπεί από τους κήπους των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ, του Clarence House και του Highgrove House, κατοικίες που αγαπούσε η βασίλισσα.

Ο βασιλιάς Κάρολος απότισε φόρο τιμής στη μητέρα του, τη βασίλισσα Ελισάβετ, με ένα χειρόγραφο σημείωμα που τοποθετήθηκε πάνω στο φέρετρό της. «Εις μνήμην, με αγάπη και αφοσίωση, Κάρολος», έγραφε το σημείωμα.

Βασίλισσα Ελισάβετ: Οι συμβολικοί ψαλμοί που ακούστηκαν στην κηδεία της

Οι ψαλμοί που ακούστηκαν στο τελευταίο «αντίο» της βασίλισσας Ελισάβετ μόνο τυχαίοι δεν ήταν. Μάλιστα, ακούστηκαν και ψαλμοί που συντέθηκαν αποκλειστικά για τη σημερινή ημέρα.

Πρόκειται για έναν ψαλμό που συνέθεσε η Τζούντιθ Γουέιρ, η οποία είναι η πρώτη γυναίκα που έχει τη θέση του Master of the King’s Music. Υπηρέτησε και τη βασίλισσα Ελισάβετ, με τη θέση της – προφανώς – να είναι η Master of the Queen’s Music.

Ακόμα, η χορωδία έψαλε έναν ύμνο που συνέθεσε για τη σημερινή λειτουργία ο Σκωτσέζος συνθέτης, Σερ Τζέιμς Μακμίλαν που βασίζεται στην επιστολή του Παύλου προς τους Ρωμαίους.

Τέλος, έψαλλαν και τον ύμνο που ακούστηκε στον γάμο της βασίλισσας Ελισάβετ με τον πρίγκιπα Φίλιππο το 1947.



