Σοκαριστικό βίντεο: Αστυνομικοί ξυλοκοπούν άγρια άνδρα που είναι στο έδαφος

Ανατριχίλα προκαλεί ένα βίντεο που τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Σε αυτό φαίνονται τρεις αστυνομικοί να ξυλοκοπούν με απίστευτη βαρβαρότητα έναν άνδρα που είναι πεσμένος στο έδαφος, στο Αρκάνσας.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, φαίνονται οι αστυνομικοί να κρατούν στο έδαφος με τη βία ένα άτομο και να το γρονθοκοπούν το πρόσωπο, κλωτσώντας το ταυτόχρονα στο πλάι και στην πλάτη.

Μια γυναίκα που δεν φαίνεται ακούγεται να φωνάζει: «Μην τον χτυπάτε. Χρειάζεται φάρμακα». Ο ένας αστυνομικός απαντά: «Κάνε πίσω γα@@@@», ενώ ένας άλλος τη διατάσσει να μπει στο αυτοκίνητο, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το CNN.

Σύμφωνα τα διεθνή ΜΜΕ, ο ύποπτος αναζητείτο επειδή φέρεται να είχε απειλήσει έναν υπάλληλο σε βενζινάδικο σε γειτονική πόλη. Όταν εντοπίστηκε, σύμφωνα με τον σερίφη Τζίμη Νταμάντε, ο άντρας ήταν αρχικά συνεργάσιμος, όμως προσπάθησε στη συνέχεια να επιτεθεί στους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα όσα καταγράφηκαν στο βίντεο.

Ο ύποπτος, ηλικίας 27 ετών, εξετάστηκε σε νοσοκομείο και οδηγήθηκε στη φυλακή, όπου κρατείται με εγγύηση 15.000 δολαρίων. Από τη συμπλοκή ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά στη διάρκεια του περιστατικού.

