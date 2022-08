Ισλανδία: Έκρηξη ηφαιστείου κοντά στο Ρέικιαβικ

Μια ηφαιστειακή έκρηξη άρχισε εκ νέου στο βουνό Φάγκρανταλσφιαλ, στη νοτιοδυτική Ισλανδία, όπου έκρηξη είχε σημειωθεί επίσης πέρυσι, ανακοίνωσε σήμερα το Ισλανδικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο.

Ηφαιστειακή έκρηξη προερχόμενη από μια ρωγμή άρχισε κοντά στο Ρέικιαβικ, ανέφερε το Ινστιτούτο.

