Ιαπωνία: Σε κατάσταση σοκ από τη δολοφονία του Σίνζο Άμπε

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται από χθες η Ιαπωνία μετά από την δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε, κατά τη διάρκεια προεκλογικής του ομιλίας στην πόλη Νάρα.

Ο Σίνζο Άμπε πυροβολήθηκε δύο φορές πισώπλατα

Η δολοφονία του μακροβιότερου πρωθυπουργού της Ιαπωνίας συγκλόνισε ολόκληρο τον κόσμο και προκάλεσε θλίψη τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.

Close-up video of Japanese former PM Shinzo Abe being shot and the suspect being tackled. pic.twitter.com/QA0Ywupn8Z — Global: MilitaryInfo (@Global_Mil_Info) July 8, 2022

Ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονικής επίθεσης συνελήφθη επί τόπου και ομολόγησε ότι το έκανε γιατί πίστευε ότι ο Άμπε συνδεόταν με μια «συγκεκριμένη οργάνωση».

Ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονικής επίθεσης εναντίον του Σίνζο Άμπε συνελήφθη επί τόπου

Ο 41χρονος είναι πρώην μέλος του Πολεμικού Ναυτικού και πυροβόλησε πισώπλατα τον πρώην πρωθυπουργό με ένα αυτοσχέδιο όπλο.

NHK video shows the moment Shinzo Abe’s suspected attacker was stopped. Local media reporting a man in his 40s has been arrested on a charge of attempted murder #Abe #安倍晋三 pic.twitter.com/oMcDV31vfn — Tom Bateman (@tomb8man) July 8, 2022

Η χήρα του Άμπε, Άκιε, μετέβη στη Νάρα και παρέλαβε τη σορό του συζύγου της, η οποία μεταφέρθηκε με νεκροφόρα από το νοσοκομείο της Κασιχάρα, στο σπίτι του στο Τόκιο.

Second video shows the attempted assassination of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe



NOTE: Video not graphic, but viewer discretion is advised pic.twitter.com/BZNGHP78ds — BNO News (@BNONews) July 8, 2022

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας δέχθηκε δύο σφαίρες στον λαιμό και κατέληξε από ακατάσχετη αιμορραγία, σύμφωνα με τους γιατρούς, οι οποίοι έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ιαπωνία: Πλήθη κόσμου στο σημείο, όπου δολοφονήθηκε ο Άμπε

Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Σίνζο Άμπε πλήθος κόσμου έσπευσαν στο σημείο της επίθεσης και άφησαν λίγα λουλούδια στη μνήμη του πολιτικού.

Χιλιάδες κόσμου απότισαν φόρο τιμής στο σημείο, όπου δολοφονήθηκε ο Σίνζο Άμπε

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι περίμεναν στην ουρά για να αφήσουν λουλούδια σε ένα τραπέζι πάνω στο οποίο ήταν τοποθετημένη μια φωτογραφία του δολοφονημένου πρώην πρωθυπουργού.

Σίνζο Άμπε: Πότε θα γίνει η κηδεία του

Τη Δευτέρα το βράδυ θα πραγματοποιηθεί ολονυκτία, ενώ την Τρίτη θα τελεστεί η κηδεία του Άμπε, παρουσία συγγενών και φίλων. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν θα πραγματοποιηθεί δημόσια τελετή στη μνήμη του.

Police via NHK: The suspect is in his 40s. — Scott Stedman (@ScottMStedman) July 8, 2022

Ποιος ήταν ο Σίνζο Άμπε

Ο Άμπε κατέχει το ρεκόρ του μακροβιότερου πρωθυπουργού της Ιαπωνίας.

Ο Σίνζο Άμπε υπήρξε ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Έγινε για πρώτη φορά πρωθυπουργός το 2006 και παρέμεινε στον θώκο μόλις ένα χρόνο, αλλά μετά διεκδίκησε και πάλι την πρωθυπουργία το 2012 με τη δέσμευση να αναζωογονήσει την στάσιμη οικονομία, να χαλαρώσει τα όρια του ειρηνιστικού μεταπολεμικού Συντάγματος και να αποκαταστήσει τις παραδοσιακές αξίες.

Παρέμεινε στην πρωθυπουργία ως το 2020 όταν παραιτήθηκε για λόγους υγείας.

Ιαπωνία: Αυστηρός ο έλεγχος των όπλων – Σπάνιες οι επιθέσεις σε πολιτικούς

Τοπικοί αξιωματούχοι του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP) διευκρίνισαν ότι δεν είχαν λάβει καμία απειλή πριν την επίθεση εναντίον του Σίνζο Άμπε.

Η δολοφονία του έφερε στο προσκήνιο το θέμα της ασφάλειας των δημόσιων προσώπων στην Ιαπωνία, όπου είναι συνηθισμένο οι πολιτικοί να πραγματοποιούν συγκεντρώσεις έξω από σταθμούς τρένων ή σούπερ μάρκετ στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Ο νόμος για τα όπλα στην Ιαπωνία είναι από τους πιο αυστηρούς στον κόσμο

Η νομοθεσία για την οπλοκατοχή είναι μεταξύ των πιο αυστηρών παγκοσμίως. Βάσει αυτής δεν επιτρέπεται στους πολίτες να οπλοφορούν και οι κυνηγοί που διαθέτουν σχετική άδεια επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους μόνο κυνηγετικά όπλα.

Οι ιδιοκτήτες όπλων είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν μαθήματα, να περνούν από γραπτές εξετάσεις και να υποβάλλονται σε εξέταση της ψυχικής τους κατάστασης, ενώ ελέγχεται και το ποινικό μητρώο τους.

Ασυνήθιστες είναι και οι επιθέσεις με στόχο πολιτικούς. Τα τελευταία 50 χρόνια είναι λιγοστές οι επιθέσεις που σημειώθηκαν, με προεξάρχουσα εκείνη το 2007, όταν δολοφονήθηκε ο δήμαρχος του Ναγκασάκι από έναν κακοποιό, ένα περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω αυστηροποίηση των περιορισμών κατά της οπλοκατοχής.

Η τελευταία φορά που δολοφονήθηκε ένας πρώην πρωθυπουργός ήταν το 1936 στη διάρκεια του ακραίου προπολεμικού μιλιταρισμού στη χώρα.



