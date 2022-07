«Game over» για τον Μπόρις Τζόνσον; - Παραιτήθηκε κι άλλος υπουργός

Το κύμα παραιτήσεων συνεχίζεται και σειρά έχει υπουργός Παιδιών Γουίλ Κουίνς, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του σήμερα το πρωί, τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον αγωνιζόταν να στηρίξει το υπουργικό του συμβούλιο, μετά την παραίτηση των Ρίσι Σουνάκ και Σατζίντ Τζαβίντ.

Το μέλος των Συντηρητικών και υφυπουργός Παιδείας της Βρετανίας Γουίλ Κουίνς ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του, καθώς συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τον τρόπο που ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον διαχειρίστηκε ένα ακόμη σκάνδαλο στους κόλπους της κυβέρνησής του.

Ο Κουίνς επεσήμανε ότι παραιτέιται μετά την "ανακριβή" ενημέρωση που είχε για τον διορισμό από τον Τζόνσον ενός πολιτικού εναντίον του οποίου είχαν γίνει καταγγελίες για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά.

With great sadness and regret, I have this morning tendered my resignation to the Prime Minister after I accepted and repeated assurances on Monday to the media which have now been found to be inaccurate.



I wish my successor well - it is the best job in government. pic.twitter.com/65EOmHd47p