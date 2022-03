Μαντβέντεφ: «Η Ρωσία έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα»

Παγκόσμια ανησυχία από τις δηλώσεις Μαντβέντεφ για τη χρήση πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία. Τι λέει η Ιαπωνία - Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Παγκόσμια ανησυχία έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις για χρήση πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία, με το Κρεμλίνο να δηλώνει πλέον ανοιχτά ότι μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Αυτή τη δήλωση έκανε σήμερα ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, που είναι αντιπρόεδρος του συμβουλίου ασφαλείας της χώρας.

Ντμίτρι Μεντβέντεφ - AP

Συγκεκριμένα, είπε ότι η Μόσχα μπορεί να χτυπήσει εναντίον ενός εχθρού που χρησιμοποιεί μόνο συμβατικά όπλα, σύμφωνα με τον Guardian: «Έχουμε ένα ειδικό έγγραφο για την πυρηνική αποτροπή. Αυτό το έγγραφο υποδεικνύει σαφώς τους λόγους για τους οποίους η Ρωσική Ομοσπονδία δικαιούται να χρησιμοποιεί πυρηνικά όπλα. Υπάρχουν μερικά από αυτά, επιτρέψτε μου να σας τα θυμίσω:

Το νούμερο ένα είναι η κατάσταση, όταν η Ρωσία χτυπιέται από πυρηνικό πύραυλο. Η δεύτερη περίπτωση είναι οποιαδήποτε χρήση άλλων πυρηνικών όπλων εναντίον της Ρωσίας ή των συμμάχων της. Το τρίτο είναι μια επίθεση σε μια κρίσιμη υποδομή που θα έχει παραλύσει τις πυρηνικές αποτρεπτικές δυνάμεις μας. Και η τέταρτη περίπτωση είναι όταν διαπράττεται επιθετική ενέργεια κατά της Ρωσίας και των συμμάχων της, η οποία έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξη της ίδιας της χώρας, ακόμη και χωρίς τη χρήση πυρηνικών όπλων, δηλαδή με τη χρήση συμβατικών όπλων».

Corner a bitch and see what happens:



"Russia reasserts right to use nuclear weapons in Ukraine

Senior politician Dmitry Medvedev says Moscow’s nuclear doctrine does not require enemy state to use such weapons first"

https://t.co/iDKg9G3xCR