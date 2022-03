Ουκρανία: Πολίτες γεμίζουν σακιά με άμμο στην Οδησσό ακούγοντας Bon Jovi

Η Οδησσός προετοιμάζεται για μια ενδεχόμενη επίθεση από τις ρωσικές δυνάμεις με τους κατοίκους, όλων των ηλικιών, να βοηθούν στην κατασκευή οδοφραγμάτων.

Οι κάτοικοι σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας φτιάχνουν οδοφράγματα με σακιά από άμμο

Βίντεο μάλιστα που έχει γίνει viral στο διαδίκτυο αποτυπώνει τις προσπάθειες μικρών παιδιών, εφήβων, ηλικιωμένων και άλλων κατοίκων της πόλης να γεμίσουν σακιά με άμμο για τα οδοφράγματα, υπό τους ήχους της μουσικής των Bon Jovi.

Ένα νεαρό αγόρι στο βίντεο παίζει στα ντραμς το τραγούδι «It’s my life», που ακούγεται και στα μεγάφωνα, για να εμψυχώσει τους συμπατριώτες του.

Η επιλογή του τραγουδιού επίσης δεν είναι τυχαία, αφού οι στίχοι του είναι χαρακτηριστικοί:

«Αυτό δεν είναι ένα τραγούδι για όσους έχουν ραγισμένη καρδιά

Καμία σιωπηλή προσευχή για την πίστη που χάθηκε

Και δε θα είμαι απλώς ένα πρόσωπο στο πλήθος

Θα ακούσεις τη φωνή μου όταν φωνάξω δυνατά

Είναι η ζωή μου

Ή τώρα ή ποτέ

Δε θα ζήσω για πάντα

Θέλω απλώς να ζήσω όσο είμαι ζωντανός

Είναι η ζωή μου»

Το συγκεκριμένο απόσπασμα ανέβασε στο Twitter και το συγκρότημα των Bon Jovi γράφοντας:

This is for the ones who stood their ground...

Odessa, Ukraine. #SlavaUkraini 🇺🇦 pic.twitter.com/N9iT2EoeH7