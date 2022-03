Ουκρανία: «Παιδιά πεθαίνουν από αφυδάτωση στη Μαριούπολη»

Εικόνες αποκάλυψης στην Ουκρανία

Η Μαριούπολη είναι μια πόλη ισοπεδωμένη. Οι υποδομές έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, άμαχοι έχουν μείνει εγκλωβισμένοι στην πόλη φάντασμα και πασχίζουν να επιβιώσουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, τρόφιμα, νερό και θέρμανση.

Η 27χρονη Βικτώρια, η οποία κατάφερε να εγκαταλείψει τη Μαριούπολη περιέγραψε στο BBC τις τραγικές συνθήκες που επικρατούν εκεί.

Πίσω της άφησε όλη την οικογένειά της και αναζήτησε καταφύγιο σε ένα χωριό σε απόσταση 20 χιλιομέτρων.

Η Μαριούπολη είναι μια ισοπεδωμένη πόλη

«Η πόλη μου έχει ισοπεδωθεί», είπε με τρεμάμενη φωνή.

Όταν οι Ρώσοι τους σφυροκοπούσαν με βόμβες, έτρεχαν στα υπόγεια και στα καταφύγια για να σωθούν. Όμως μερικές φορές οι βομβαρδισμοί ήταν τόσο σφοδροί που καταστρέφονταν ακόμα και τα καταφύγια.

Η 27χρονη επιβεβαίωσε ότι η πόλη έχει μείνει χωρίς νερό και τρόφιμα και με τον πιο γλαφυρό τρόπο περιέγραψε την τραγική πραγματικότητα που βιώνουν οι εγκλωβισμένοι κάτοικοι.

Μητέρες με παιδιά έχουν εγκλωβιστεί στη Μαριούπολη χωρίς νερό και τρόφιμα

«Τρία παιδιά πέθαναν από αφυδάτωση. Τον 21ο αιώνα παιδιά πεθαίνουν από αφυδάτωση στην πόλη μου και λιμοκτονούν», είπε συντετριμμένη.

«Θα μείνω στην Ουκρανία και θα προσπαθήσω να σώσω την οικογένειά μου στην Μαριούπολη. Η Μαριούπολη είναι η ζωή μου και δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να την εγκαταλείψω όπως και την χώρα μου γιατί το θέλει η Ρωσία», αναρωτήθηκε κλαίγοντας.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προσπάθειές της για την απομάκρυνση αμάχων από πόλεις που πολιορκούνται από τις ρωσικές δυνάμεις.

Οι προσπάθειες αυτές επικεντρώνονται στη Μαριούπολη, στο νότιο τμήμα, όμως δεν υπάρχουν δυστυχώς νέες συμφωνίες με τη Ρωσία, που θα επιτρέπουν την ασφαλή διαφυγή εγκλωβισμένων κατοίκων.

Οι βόμβες στη Μαριούπολη πέφτουν ασταμάτητα, με τα γυναικόπεδα να αναζητούν ασφάλεια στα καταφύγια

«Επικεντρωνόμαστε στις απομακρύνσεις από την Μαριούπολη», δήλωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Ιρίνα Βερεστσούκ.

Παρέθεσε ωστόσο έναν αριθμό τοποθεσιών, όπου θα γίνουν προσπάθειες σήμερα να απομακρυνθούν άμαχοι με λεωφορεία, όμως η Μαριούπολη δε βρισκόταν μεταξύ αυτών.

Στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών προσπαθειών για τη διάσωση αμάχων από την Ουκρανία, η επίτροπος Υγείας της ΕΕ, Στέλλα Κυριακίδη, ευχαρίστηκε την πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Παιδιών Με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» και Πρέσβη Καλής Θελήσεως της Unesco, κ. Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, καθώς το «Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» πρωτοστατεί στις προσπάθειες για τη μεταφορά 40 παιδιών που πάσχουν από καρκίνο από την Ουκρανία, τα οποία θα νοσηλευτούν στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη- ΕΛΠΙΔΑ» στην Αθήνα.

Extremely pleased to speak with Ms. Marianna Vardinoyannis about the admirable work of @MVVfoundation to support transfers of 🇺🇦 paediatric cancer patients to 🇬🇷.

The EU is working to treat and care for patients fleeing Russian aggression in 🇺🇦 in 🇪🇺 hospitals.#StandWithUkraine pic.twitter.com/eUJngyHWVI