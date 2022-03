Ουκρανία: Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις - Νέες εκρήξεις στο Κίεβο

Το ρεπορτάζ του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του Star για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Ολοκληρώθηκαν σήμερα το απόγευμα οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και της Ρωσίας στη Λευκορωσία, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο ουκρανό αξιωματούχο.

Οι αντιπροσωπείες επιστρέφουν στις πρωτεύουσες των δύο χωρών, ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή θα ακολουθήσει δεύτερος γύρος συνομιλιών εντός των προσεχών ημερών.

Το πόρισμα των διαπραγματεύσεων παραμένει άγνωστο. Πάντως, ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ προειδοποιεί πως οι συνομιλίες μπορούν να κρατήσουν για αρκετό καιρό.

Η ουκρανική και η ρωσική αντιπροσωπεία, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που είχαν σήμερα, συζήτησαν σειρά θεμάτων προτεραιότητας και τώρα επιστρέφουν στις πρωτεύουσες τους, για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περαιτέρω αποφάσεις. Την δήλωση αυτή έκανε ο σύμβουλος του γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας Μιχαήλ Ποντολιάκ, ο οποίος συμμετείχε στις συνομιλίες , κατά τη διάρκεια ενημέρωσης, μεταδίδει το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform. Μετά τις διαβουλεύσεις, σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να διεξαχθεί ο επόμενος γύρος των συνομιλιών.

«Τα μέρη όρισαν μια σειρά θεμάτων προτεραιότητας, στα οποία όρισαν ορισμένες λύσεις. Για να μπορέσουν οι αποφάσεις αυτές να έχουν κάποιες δυνατότητες προσαρμογής σε υλικοτεχνικές λύσεις, οι αντιπροσωπείες πηγαίνουν στις πρωτεύουσές τους για διαβουλεύσεις».

Λίγη ώρα μετά τη λήξη των διαπραγματεύσεων, ο Μιχαήλο Ποντολιάκ, δήλωσε μέσω twitter: «Οι διαπραγματεύσεις είναι δύσκολες. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ακόμα υποχρεωτικά τελεσίγραφα. Δυστυχώς, η ρωσική πλευρά είναι ακόμα εξαιρετικά επικεντρωμένη στις καταστροφικές διαδικασίες που ξεκίνησε»

